У Стрию на “Американських гірках” зірвалась вагонетка

24 квітня під час роботи атракціону “Американські гірки” у місті Стрий Львівської області відірвалась одна з вагонеток, в результаті чого було важко травмовано двох юнаків, які знаходились у ній.

Як повідомило УНІАН джерело в управлінні МВС у Львівській області, потерпілих, віком 23 і 22 роки, з важкими травмами хребта та переломами госпіталізовано.

Встановлено, що атракціон належить приватному підприємцю зі Львова. Проводиться розслідування.