У Стрию на “Американських гірках” зірвалась вагонетка
12:16, 25 квітня 2006Політика
648
Потерпілі госпіталізовані
24 квітня під час роботи атракціону “Американські гірки” у місті Стрий Львівської області відірвалась одна з вагонеток, в результаті чого було важко травмовано двох юнаків, які знаходились у ній.
Як повідомило УНІАН джерело в управлінні МВС у Львівській області, потерпілих, віком 23 і 22 роки, з важкими травмами хребта та переломами госпіталізовано.
Встановлено, що атракціон належить приватному підприємцю зі Львова. Проводиться розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter