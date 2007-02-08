У Мороза вважають, що Гриценко записався у політтехнологи

Претензії міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА відносно того, що начебто голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ коли-небудь робив образливі вислови на адресу А.ГРИЦЕНКА, тим паче, робив які-небудь заяви, нічим не обгрунтовані.

Про це йдеться у заяві прес-служби Апарату Верховної Ради України, переданій УНІАН.

“Викликає сумнів те, що А.ГРИЦЕНКО як міністр українського уряду усвідомлює ступінь відповідальності за свої слова. Голова парламенту ніколи не допускав і не допускає образливих заяв ні на адресу міністра, ні на адресу будь-якого іншого громадянина України”, - зазначається у заяві.

В Апараті ВР вважають, що “ті, нічим не обгрунтовані виступи, які продовжує робити А.ГРИЦЕНКО, показують, що спроба дискредитації голови парламенту України з його боку не є випадковою”. В Апараті парламенті жалкують, “що міністр оборони використовує свій високий офіційний статус для дестабілізації відносин між урядом і парламентом. Навряд чи заняття чорним піаром і політичними технологіями входять у його компетенцію”.

Як повідомляв УНІАН, перебуваючи 24 січня в Одесі, голова Верховної Ради О.МОРОЗ повідомив, що надіслав Кабінету міністрів лист, в якому просить захистити інтереси держави при розподілі будівель і споруд Одеського інституту Сухопутних військ. О.МОРОЗ також висловив надію, що це майно буде передано Міністерству освіти і науки.

25 січня міністр оборони А.ГРИЦЕНКО відзначив, що заява О.МОРОЗА про необхідність передачі майна Одеського інституту сухопутних військ Міністерству освіти і науки є некомпетентною.

7 лютого А.ГРИЦЕНКО заявив, що вважає вичерпаним свій інформаційний конфлікт з О.МОРОЗОМ. «Я готовий відкликати свою заяву, якщо першим свою заяву відкличе О.МОРОЗ, оскільки він першим зробив заяву», - сказав міністр.