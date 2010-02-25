У сесійній залі ВР перебувають чотири фракції

В урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди інавгурації новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА беруть участь чотири фракції Верховної Ради, окрім фракції БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, до початку пленарного засідання о 10.00 народні депутати зайняли свої робочі місця в сесійній залі парламенту.

З нагоди інавгурації над будівлею Верховної Ради України піднято Державний прапор, а площу перед центральним входом до ВР урочисто прикрашено. Біля центрального входу вздовж червоної килимової доріжки, від центрального входу до приміщення ВР і до входу у сесійну залу вишикувана Почесна варта. У сесійній залі встановлено Державний прапор України, поруч з місцем Президента України встановлено Прапор Президента, а на трибуні розміщено Конституцію України та Пересопницьке Євангеліє.

На балконі перебуває Національний заслужений академічний український хор ім.Верьовки.

На інавгурацію прибули деякі члени уряду, які розмістилися в урядовій ложі, представники судової гілки влади, високоповажні іноземні гості, голови дипломатичних місій, акредитованих в Україні, та особи, запрошені на урочистості.

Журналісти не мають змоги спостерігати за тим, що відбувається у сесійній залі. Через велику кількість запрошених місця у ложі преси віддані гостям. Представники ЗМІ спостерігають за подіями на моніторах у кулуарах парламенту.