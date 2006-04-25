На Сиваші масово гинуть баклани

За повідомленням управління ветеринарної медицини в Херсонській області, 20 квітня на одному з островів (площа 30 на 50 м) озера Сиваш, що розташований за 1-1,5 км від с. Стрілкове Генічеського району, виявлено захворювання серед бакланів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики України.

Повідомляється, що ветеринарною службою проведене епізоотичне розслідування, під час якого встановлено, що на острові знаходяться близько 1,5–2 тис. бакланів, майже 500 гнізд із яйцями і молодняком. При обстеженні острова фахівці знайшли 50 загиблих птахів, 6 хворих, у них взято проби крові і патматеріалу. Проби 21 квітня доставлені у Херсонську обласну державну лабораторію ветмедицини для дослідження.

Хворої птиці у садибах жителів с. Стрілкове і в навколишніх населених пунктах не виявлено, повідомили в прес-службі.

«На що саме хворіють птахи - встановлюють фахівці лабораторії. Питання перебуває на контролі в управлінні ветеринарної медицини в Херсонській області і Державному департаменті ветеринарної медицини», - зазначається в повідомленні.