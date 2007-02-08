Янукович розцінює шанси Огризка 50 на 50

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що шанси на призначення Володимира ОГРИЗКА міністром закордонних справ – 50 на 50.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр повідомив журналістам.

Також В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що на рівні правлячої коаліції ще не було консультацій з приводу призначення Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ додав, що зараз його шанси можна розцінювати як 50 на 50.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, у цієї кандидатурі «є плюси, є й мінуси». Він зазначив, що “з’являються обставини, які засмучують представників коаліції щодо кандидатури В.ОГРИЗКА”. Зокрема, прем’єр розповів, що з’явилась інформація про те, що під час візиту української делегації до Росії минулого року В.ОГРИЗКО спілкувався з російськими посадовцями українською мовою через перекладача. Втім, В.ЯНУКОВИЧ додав, що він не знає, чи насправді це було. Тому, на його думку, «треба багато чого з’ясувати».

Прем’єр-міністр також повідомив, що коаліція не розглядала питання щодо запропонованої Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ кандидатури Віктора КОРОЛЯ на посаду голови Служби безпеки України.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може бути звільнений з посади міністра оборони Анатолій ГРИЦЕНКО через конфлікт із головою ВР Олександром МОРОЗОМ, В.ЯНУКОВИЧ сказав, що «по А.ГРИЦЕНКУ ситуація етична». Він додав, що це питання стосується не тільки А.ГРИЦЕНКА, це комплексне питання. За словами прем’єра, не можна нічого образливого говорити про високопосадовців. «Ви чули, щоб я щось образливе говорив про Президента?», - запитав В.ЯНУКОВИЧ у журналістів. «Демократія – це не означає бєспрєдєл», - додав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Президент України В.ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради подання про призначення В.ОГРИЗКА міністром закордонних справ.