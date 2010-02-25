У БЮТ побачили зловісний знак у благословенні Януковича Кирилом

Народний депутат, член фракції БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ наголошує, що перші кроки новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА спрямовані “на демонтаж Української держави”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами В.ЯВОРІВСЬКОГО, В.ЯНУКОВИЧ розпочав своє президентство з благословення Кремля і присяги не Господу Богу, а патріарху КИРИЛУ – “кремлівському політику, який хоче сформувати так званий “руський мир”.

«Для України це дуже зловісний знак. Такий крок розколює Україну та конфесії. ЖИРИНОВСЬКИЙ раніше заявляв, що за 5 років Україна стане губернією Росії», - обурився В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

«Нам залишається лише одне - об’єднувати демократичні сили для того, щоб рівно і чітко протистояти замаху на українську державність, душу та історію», - сказав народний депутат.

Також він зазначив, що «ЯНУКОВИЧ зробив свій перший президентський крок з того, що на Європейській площі столиці зняли прапор Європейського Союзу». На думку В.ЯВОРІВСЬКОГО, це символ завершення європейського курсу України. «Прапор був символом духовної, неформальної приналежності до Європейського союзу, до Європи», - сказав він.

«Я наголошую, що дії ЯНУКОВИЧА - це шлях на демонтаж Української держави. Ми цього не допустимо», - наголосив В.ЯВОРІВСЬКИЙ.