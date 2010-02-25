Янукович підтвердив, що їде до Брюсселя
14:15, 25 лютого 2010Політика
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Президент зустрівся з Бузеком
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підтвердив, що наступного тижня планує здійснити візит до Брюсселя.
Як йдеться у повідомленні на сайті Партії регіонів, про це глава держави заявив сьогодні під час зустрічі з Президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ.
Президент України, зокрема, підтвердив, що найближчим часом планує побувати з візитом у Брюсселі.
”Я планую відвідати Брюссель наступного тижня”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
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