Янукович підтвердив, що їде до Брюсселя

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підтвердив, що наступного тижня планує здійснити візит до Брюсселя.

Як йдеться у повідомленні на сайті Партії регіонів, про це глава держави заявив сьогодні під час зустрічі з Президентом Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ.

Президент України, зокрема, підтвердив, що найближчим часом планує побувати з візитом у Брюсселі.

”Я планую відвідати Брюссель наступного тижня”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.