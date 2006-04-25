Черновецький доручив своїм депутатам розібратись із київським майном

Управлінням і створенням реєстру комунальної власності Києва будуть займатися депутати міськради, обрані за списком Блоку Черновецького.

Так керувати комісією, що вивчає результати управління комунальним майном, мер Києва Леонід Черновецький призначив директора юридичної фірми "Формула Безпеки" Анатолія Чуба, пише газета "Дело" у вівторок.

Керувати створенням реєстру комунальної власності Черновецький доручив колишньому голові фракції "Едність" у Київраді Володимиру Головачу.

Серед першочергових дій у сфері боротьби за київське майно Черновецький назвав скасування рішень про створення компанії "Київенергохолдинг" і повернення в комунальну власність компаній "Київхліб" і "Київмлин", на базі яких була створена компанія "Хліб Києва".

Крім того, своїх представників Черновецький відправив на загальні збори акціонерів компанії "Хліб Києва", 50%+1 акція якої знаходиться в міській власності.

На зборах, мало розглядатися питання про додаткову емісію акцій, що зменшило б частку комунальної власності в компанії, однак рішення не прийняли – було оголошено перерву.

Українська правда