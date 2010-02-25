Янукович проголосив тост

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що Україна готова внести свою гідну частку у справу загальносвітового економічного та соціального поступу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у Українському домі, виступаючи на урочистому прийнятті для керівників іноземних делегацій з нагоди його вступу на пост глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що прибуття поважних іноземних делегацій високого рівня на церемонію інавгурації Президента України є проявом відкритості і готовності до об’єднання зусиль в ім’я загального миру і процвітання.

З іншого боку, відзначив він, це вимагає від української влади бути розважливою і водночас швидкою й рушучою у своїх подальших діях, зокрема, у сфері міжнародних відносин.

«Для подолання великих проблем, з якими зіткнулося людство, і Україна у тому числі, в нас обмаль часу. Як новообраний Президент України я цілком усвідомлюю, як непросто буде подолати економічну і соціальну ерозію», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, звернувся він до керівників іноземних делегацій, така увага світового співтовариства до України додає упевненості, що під час початку і проведення глибоких реформ в усіх сферах життя держава не залишиться на самоті.

«Я твердо впевнений, що за допомогою друзів, яких у нас багато, наша держава вийде на шлях стабільного економічного розвитку та суспільного прогресу», - заявив Президент України.

На звершення своєї промови В.ЯНУКОВИЧ запросив гостей підняти келихи за «спільне процвітання». «За наших друзів у всьому світі, які прийдуть на допомогу, якщо у цьому виникне потреба», - запропонував він тост.