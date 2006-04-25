Внаслідок теракту в Дахабі загинув білоруський турист
13:35, 25 квітня 2006Політика
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Мінська компанія «Топ-Тур» підтвердила інформацію
В Єгипті внаслідок терористичного акту в курортному місті Дахаб загинув білоруський громадянин Олександр Шлик.
Як повідомляють білоруські ЗМІ, мінська туристична компанія «Топ-Тур» підтвердила цю інформацію.
Водночас представники компанії зазначили, що загиблий громадянин відправився в тур через російського, а не через білоруського туроператора.
Як повідомляв УНІАН, внаслідок серії вибухів в єгипетському курортному місті Дахаб на Синайському півострові 22 осіб загинули і близько 150 зазнали поранень. Серед загиблих – один росіянин.
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