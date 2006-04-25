Внаслідок теракту в Дахабі загинув білоруський турист

В Єгипті внаслідок терористичного акту в курортному місті Дахаб загинув білоруський громадянин Олександр Шлик.

Як повідомляють білоруські ЗМІ, мінська туристична компанія «Топ-Тур» підтвердила цю інформацію.

Водночас представники компанії зазначили, що загиблий громадянин відправився в тур через російського, а не через білоруського туроператора.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок серії вибухів в єгипетському курортному місті Дахаб на Синайському півострові 22 осіб загинули і близько 150 зазнали поранень. Серед загиблих – один росіянин.