У Верховній Раді оголосили перерву на вимогу БЮТ і Нашої України (оновлено)

Фракції «Наша Україна» та БЮТ вимагають, щоб Верховна Рада першим питанням сьогодні розглянула проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (щодо встановлення цін (тарифів) на водовідведення, централізоване опалення та водопостачання).

Як повідомляв УНІАН, на вимогу цих двох фракцій у парламенті оголошено перерву на 30 хвилин – до 10.45.

Даний законопроект внесений народним депутатом України Юлією ТИМОШЕНКО. У порядку денному на сьогодні він стоїть останнім - дев’ятим - питанням.

Як відомо, сьогодні парламент працює в пленарному режимі лише до 14.00.