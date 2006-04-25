Гриценко нагородить журналістів за варіації на тему зброї

45 телевізійних робіт, авторами яких виступили журналісти центральних телевізійних каналів та регіональних телерадіокомпаній, беруть участь у другому Всеукраїнському фестивалі журналістики “Людина і зброя”, який сьогодні стартував у Києві.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони України, протягом двох днів, що триватиме фестиваль, журі ознайомиться із 45 телевізійними роботами, авторами яких виступили журналісти центральних телеканалів та регіональних телерадіокомпаній.

Усі роботи розподілено по номінаціях “Солдати Перемоги”, “Не старіють душею ветерани”, “Мирні будні української армії”, “На лінії вогню – миротворці”, “Український кордон – без права на помилку”, “Військово-промисловий комплекс України: проблеми і перспективи”, “На хвилях Чорного моря”.

Фільм “Бойовий Гопак на Журавлисі” тележурналістів Рівненської облдержтелерадіокампанії та відеофільм їх житомирських колег “Я хочу бути військовим” представлені на фестивалі поза конкурсом.

Завтра, 26 квітня, відбудеться церемонія нагородження переможців Другого Всеукраїнського фестивалю журналістики “Людина і зброя”.

Нагороди переможцям вручатиме міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО.