Ющенко привіз у Німеччину землю з Бабиного Яру

Віктор ЮЩЕНКО у ході робочої поїздки до Німеччини відвідав Меморіальний комплекс «Концентраційний табір «Флоссенбюрг»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у ході робочої поїздки до Німеччини відвідав Меморіальний комплекс «Концентраційний табір «Флоссенбюрг».

Як повідомили УНІАН прес-службі глави держави, В.ЮЩЕНКО поклав вінок до меморіальної дошки загиблим українцям на «Площі націй» і хвилиною мовчання вшанував пам’ять загиблих.

Відповідаючи на запитання журналістів, В,ЮЩЕНКО розповів, що його батько, Андрій Ющенко, перебував у концтаборі «Флоссенбюрг», коли йому було 25 років. «Це була його фінальна частина у полоні. Він багато розповідав про те, як їх звільнили американці, як його доставляли із Аусшвітцу, і як він дорогою втік», – розповів Президент. За його словами, в особовій справі Андрія Ющенка записано, що 20 жовтня 1944 року він утік із полону, був заарештований у Карлових Варах і доправлений до «Флоссенбюргу». На той момент у таборі утримували близько 15 тисяч в’язнів. Відомості про полонених зберігаються у спеціальній книзі-реєстрі, в якій зазначено, що полонений Андрій Ющенко зареєстрований 1 грудня 1944 року, його особовий номер – 38034.

Також Президент України оглянув територію колишнього концентраційного табору, «Долину смерті» та крематорій. Крім того, В.ЮЩЕНКО відвідав каплицю на території табору та залишив запис у Золотій книзі міста Флоссенбюрг: «62 роки тому тут міряв свій широкий шлях мій батько і тисячі його ровесників. Схиляю голову перед їхньою світлою пам’яттю».

В.ЮЩЕНКО також передав до експозиції комплексу землю з Бабиного Яру.

*** Флоссенбюрг (Flossenburg) – німецько-фашистський концентраційний табір, в якому утримували в`язнів, переведених з інших таборів за антифашистську діяльність. Створений у 1939 році поблизу м. Флоссен, «Флоссенбюрг» був табором знищення. Він налічував 75 філій. В`язнів «Флоссенбюрга» використовували для робіт на заводі «Хейнкель», у каменоломнях і на будівництві бомбосховищ.

В таборі існувала підпільна антифашистська інтернаціональна організація, яка вела антифашистську пропаганду, організовувала акти саботажу на підприємствах. Через табір пройшло близько 112 тис. в`язнів із 20 країн світу. 80 тис. із них були знищені, у тому числі 26 430 громадян СРСР.

Наприкінці квітня 1945 року в зв`язку з наближенням радянських і союзних військ табір був евакуйований. Дорогою частина в`язнів, очолюваних підпільниками, роззброїла охорону і втекла у Чехословаччину, назустріч радянським військам, що наступали. Інших в`язнів «Флоссенбюрга» звільнили американські війська 2 травня 1945 року.

На території колишнього табору відкрито меморіальну дошку з іменами жертв фашистського терору.

Сьогодні на місці колишнього табору збереглися не всі будівлі. Там, де були бараки радянських військовополонених, нині цвинтар. Частина території колишнього табору забудована приватними будинками. Заплановано, що у червні цього року тут буде відкрито Меморіальний музей.

Щороку в «Флоссенбюрз»і проводять зустрічі колишніх в’язнів, в тому числі з України, на знак того, що час не повинен стирати пам’ять про криваві сторінки історії людства.