Оніщук пояснив, чому Тимошенко і її міністрів не можна називати «в.о.»

На сьогоднішній день усі члени уряду, в тому числі й прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, продовжують реалізувати свої повноваження, й називати їх «виконуючими обов`язки» міністрів не можна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

«Ми є міністрами, які продовжують виконувати повноваження», - сказав М.ОНІЩУК.

Він також підкреслив, що на сьогоднішній день Кабінет міністрів може приймати рішення на засіданнях більшістю свого складу - 13 міністрів.

Разом із тим М.ОНІЩУК пояснив, що якщо міністри виконують обов`язки і до них вживається префікс в.о., то вони мають право лише брати участь у роботі Кабінету міністрів, проте не мають права голосу.

Таким чином, сказав М.ОНІЩУК, якби після відставки Кабміну до його членів застосовувався префікс в.о., то Кабмін не зміг би виконувати свої функції до призначення нового складу уряду, як того вимагає Конституція.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України підтримала резолюцію про недовіру уряду Ю.ТИМОШЕНКО. Це рішення підтримали 243 із 286 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Проти проголосували 10.

За резолюцію проголосували 172 депутати від Партії регіонів, 7 - від БЮТ, 15 - від НУ-НС, 27 - від КПУ, 19 - від Блоку Литвина й троє позафракційних.

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