Тимошенко збирається долати ще одне вето Президента

Депутати місцевих рад від Блоку Юлії Тимошенко, які голосуватимуть проти виділення землі через аукціони, позбавлятимуться мандату.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«До того моменту, поки наша політична команда не підняла питання аукціонів на землю, на власність, до тих пір, поки ми не зробили це питання публічним, в жодній раді України взагалі питання аукціонів не обговорювали», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що останні 15 років всю землю продавали «за копійки, які не наповнювали бюджет, і які не давали можливості ні дороги будувати, ні школи, нічого».

«Ми прийняли на форумі місцевого самоврядування рішення, що жодна земельна ділянка не буде виділення без аукціону або в оренду, або в продаж», - повідомила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО також нагадала, що БЮТ домігся ухвалення Верховною Радою закону, який дозволяє продавати або віддавати землю в оренду лише через відкриті аукціони. «На жаль, Президент наклав вето на цей закон. Але я переконана, ми подолаємо це вето», - сказала лідер БЮТ.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО поінформувала, що БЮТ в кожній місцевій раді встановив моніторинг, і «ми знаємо, який депутат голосує за аукціони, а який ховається і не голосує». Лідер БЮТ заявила, що депутати, які будуть голосувати проти виділення землі через аукціони, позбавлятимуться депутатського мандату.