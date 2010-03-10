Регіонали стверджують, що знайшли вже 230 охочих до коаліції

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ стверджує, що під угодою про створення коаліції є вже понад 230 підписів народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Вже є достатня кількість підписів – більше 230. І це депутати, які готові приєднатися до коаліції більшості», - сказав він.

В той же час О.ЄФРЕМОВ відмовився демонструвати цей документ, пославшись на те, що не може його оприлюднювати до остаточного рішення.

«Це було б просто неетично», - сказав він.

За словами О.ЄФРЕМОВА, якщо завтра зміни до Регламенту ВР будуть підписані Президентом і вступлять в силу, то “коаліції вже нічого не завадить формувати уряд».

“Ми можемо очікувати, що протягом короткого часу може бути сформований уряд, і всі питання будуть вирішені», - сказав він.

Він запевнив, що при формуванні уряду не застосовуватиметься квотний принцип.

За словами О.ЄФРЕМОВА, виходячи з переговорного процесу про створення коаліції, більшість голосів “складуються” навколо того, що прем’єр-міністром буде обрано Миколу АЗАРОВА.

«Це кандидатура, яка не викликає суперечок практично ні у кого», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Верховна Рада 235-ма голосами ухвалила закон про внесення змін до Регламенту Верховної Ради, які дозволяють формувати парламентську коаліцію з депутатських фракцій та окремих депутатів.