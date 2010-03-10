Симоненко хоче вже сьогодні вмовити Януковича на коаліцію без НУ-НС

Лідер комуністів Петро СИМОНЕНКО сподівається, що до кінця сьогоднішнього дня будуть завершені переговори щодо коаліційної угоди між Партією регіонів, Блоком Литвина та КПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, коментуючи підсумки зустрічі лідерів фракцій з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

П.СИМОНЕНКО зазначив, що сьогодні відбулась плідна розмова, і сторони визначились у головному: що Президент підпише зміни до Регламенту ВР, які дозволять “забезпечити нормальну роботу парламенту та єдність усіх гілок влади”.

П.СИМОНЕНКО також зауважив, що В.ЯНУКОВИЧ не лише підпише закон про зміни до Регламенту ВР, а й звернеться до Конституційного Суду, щоб впевнитись у правовій чистоті цих дій. «Але ми будемо сьогодні завершувати переговорний процес по угоді і про спільну роботу в коаліції», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи ввійдуть комуністи в коаліцію, П.СИМОНЕНКО зауважив, що саме комуністи пропонували створити таку «антикатастрофічну коаліцію». При цьому П.СИМОНЕНКО висловив переконання, що НУ-НС у цій коаліції не буде.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня парламент прийняв зміни до закону про Регламент ВР, які передбачають переформування парламентської більшості шляхом коаліції фракцій, а також за рахунок членства у коаліції окремих депутатів ВР інших політичних сил, що не увійшли в коаліцію фракцій.

Сьогодні, 10 березня, прес-служба Президента повідомила про намір Віктора ЯНУКОВИЧА звернутися до КС з проханням якнайшвидше розглянути питання стосовно легітимності коаліції та уряду, які створюються в нових умовах.