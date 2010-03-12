Янукович не підпише закон про держзакупівлі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не має наміру підписувати закон про проведення державних закупівель, прийнятий Верховною Радою 11 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в програмі "Я так думаю" на 5-му телеканалі.

"Я відкрию вам зараз державну таємницю і скажу, що Президент ЯНУКОВИЧ не підписав цей закон і або вже повернув, або вже найближчим часом поверне його до Верховної Ради", - заявила Г.Герман.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Закон «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти». За закон проголосували 245 із 374 народних депутатів, не голосувала у повному складі фракція Блоку Литвина, з фракції НУ-НС свої голоси дали лише 10 депутатів. Фракція КПУ проголосувала за закон у повному складі, з фракції Партії регіонів - 156 депутатів, а також 50 народних депутатів від БЮТ.