Герман вважає, що Тігіпко покаже Цушку «правильний напрямок»

Заступник голови Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН вважає, що глава уряду Микола АЗАРОВ, віце-прем`єр з економічних питань Сергій ТІГІПКО і міністр економіки Василь ЦУШКО знайдуть порозуміння у роботі в економічному блоці уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора у програмі "Я так думаю" на «5 каналі».

"Ви добре знаєте ТІГІПКА, і ви знаєте, що він не погодився б на це призначення (В.ЦУШКА - на пост міністра економіки - УНІАН), якби не розумів своєї ролі і не розумів ролі інших людей, які з ним працюватимуть. ТІГІПКО - це реформатор, АЗАРОВ - це людина з колосальним досвідом. ЦУШКО - це людина, яка добре знається на аграрно-промисловому комплексі. Він керував Одеською областю, і дуже успішно. На мою думку, ці люди знайдуть порозуміння", - заявила Г.ГЕРМАН.

Вона переконана, що С.ТІГІПКО задасть "правильний напрям" для економічного розвитку.