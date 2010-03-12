Литвин переживає, що опозиції підспівуватимуть розчаровані «тушки»

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН прогнозує, що державний бюджет на 2010 рік буде прийнято наприкінці травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з урядовцями.

«Дай Боже, щоб ми вкінці травня мали бюджет», - сказав В.ЛИТВИН.

Водночас спікер зауважив, що це не буде абсолютним рекордом, оскільки в 90-х роках бюджет приймався наприкінці червня.

В.ЛИТВИН підкреслив, що відразу після ухвалення бюджету необхідно буде прийняти Програму діяльності уряду, а потім перейти до розгляду закону про засади зовнішньої і внутрішньої політики.

При цьому, за його словами, цей закон має базуватись на посланні глави держави до Верховної Ради.

В.ЛИТВИН також висловив думку, що парламенту в найближчий місяць доведеться напружено попрацювати, аби налагодити свою роботу.

Перш за все, це пов’язано з наявністю потужної опозиції в парламенті, а також з наявністю розчарованих людей, які розраховували на ті чи інші посади, зазначив він.

Керівник парламенту переконаний, що лише системна робота законодавчого органу зможе стабілізувати ситуацію в ньому.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ вчора запевняв, що 11 квітня новий уряд подасть до Верховної Ради проект державного бюджету на 2010 рік.

М.АЗАРОВ наголосив, що на розробку проекту держбюджету новому уряду потрібен один місяць. “Сьогодні 11 березня, і тому 11 квітня бюджет буде внесений”, – сказав він.