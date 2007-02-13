Вітренко вважає, що Янукович і коаліція нищать український народ

Лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО заявляє про перехід в опозицію до парламентської більшості і уряду Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це Н.ВІТРЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Програми Партії регіонів, СПУ і КПУ суперечать діям так званої Антикризової коаліції. Їх економічна політика направлена на знищення українського народу», – сказала Н.ВІТРЕНКО.

Зокрема, лідер ПСПУ вважає неприпустимими дії уряду В.ЯНУКОВИЧА і парламентської більшості в частині встановлення рівня прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати. «Коли люди йшли на вибори, вони цю проблему розуміли і обіцяли покращення життя вже завтра, а коли пришли до влади, чинять ще гірше, ніж їхні попередники», - упевнена вона.

За словами Н.ВІТРЕНКО, така економічна політика призведе до «недоїдання громадян». «А це призведе до скорочення тривалості життя в Україні, до збільшення кількості самогубств і захворюваності, до збільшення міграції – талановита молодь виїжджатиме з країни, а це спричинить деградацію робочої сили на внутрішньому ринку», - переконана лідер ПСПУ.