Янукович видав черговий перл (аудіо)

Сьогодні сайт «Паралель-медіа» поширив запис, що виявився в архівах однієї з київських радіостанцій. Цього разу Віктор Федорович торкнувся творчості Івана Крилова, а саме його відомої всім з дитинства байки «Кіт і Кухар».

«На одному із своїх виступів перед фанатами, Віктор Федорович за допомогою залу зміг буквально за 5 секунд сформулювати народну мудрість. Критикуючи прихильників Ющенка, Віктор Федорович сказав: «Люби друзи слушают… как говорят… пословица есть такая… как… О! А Мишка слушает, да ест», - під бурхливі оплески виголосив Янукович», - пише «Паралель-медіа» .

Повний аудіозапис з виступом Віктора Федоровича можна послухати

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При прослуховуванні чути, наскільки глухий вияився наш прем`єр до голосу народу. Йому кричать «Васька», а Віктор Федорович все ж таки ризикнув прочитати «прислів`я» напам`ять.

"Обком"