Янукович на Кабміні лякає кримінальними справами

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ попереджає про можливість порушення кримінальних справ за фактом необгрунтованого підвищення тарифів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у ході засідання уряду.

«Я хочу підкреслити, що ми не допустимо ситуації, щоб не чисті на руку ділки наживалися на штучному підвищенні тарифів», - сказав він.

Керівник уряду підкреслив, що інформація про факти необгрунтованого підвищення житлово-комунальних тарифів місцевими властями зібрана спеціальною робочою групою уряду і окремо – групою Генеральної прокуратури України.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ навів такі приклади в Херсоні, в Дніпропетровській області, в Києві і в ряді міст Закарпаття. «Наприклад, в Ужгороді в тарифи включили представницькі витрати – тобто місцеві керівники проводять прийоми за рахунок представницьких витрат, які оплачує населення», - зазначив він.

«Спуску ніяким чиновникам, які займаються цим злочином проти людей, не буде, не зважаючи на їхні політичні прапори», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр доручив Генеральній прокуратурі України і правоохоронним органам продовжувати вивчати питання обґрунтованості підвищення тарифів по всій Україні.