Чим закінчився суд проти ЦВК і чи закінчився? Говорять Богословська, Кармазін і Зарубінський
08:48, 26 квітня 2006Політика
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Прес-конференція лідера партії «Віче» Інни Богословської, лідера блоку Юрія Кармазина, представника Народного блоку Литвина Олега Зарубінського. Йтиметься про рішення Вищого адміністративного суду у справі за позовами ряду політичних партій до Центральної виборчої комісії з приводу фальсифікації виборів (вул. Рейтарська, 8/5а).
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