Янукович теж каже, що весна переможе насправді

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що ситуацію з підвищенням житлово-комунальних тарифів у Києві вивчала урядова група на чолі з першим віце-прем’єр-міністром, міністром фінансів Миколою АЗАРОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на засіданні уряду.

«Ми з вами маємо яскравий приклад і на місті Києві. Я нікому не розповідав, але урядова група працювали на чолі з Миколою Яновичем», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, прем’єр-міністр навів приклад необгрунтованого підвищення тарифів у Закарпатті. «В місті Коломия витрати на теплову енергію за 2004-2005 роки, уявіть собі, включили тарифи 2006 року і спокійно. Чому це робилося? Тому що всі чули галас опозиції, що уряд В.ЯНУКОВИЧА підвищив тарифи, свідомо штовхаючи людей на протистояння, навіть є заклики у Харківській області, коли губернатор звертається до людей з пропозицією, щоб не платили за житлово-комунальні послуги», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що за підсумками опалювального сезону будуть зроблені висновки. «І дуже жорсткі. Думаю, що дехто не досидить на своєму посадовому місці до кінця цієї зими, і нам це треба з вами швидко виправити. Впевнений в тому, що весна переможе насправді, не так, як хто собі уявляє – вона переможе за порядком, який ми будемо наводити, і переможе вона і в регіонах, і в центрі», - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні уряду В.ЯНУКОВИЧ попередив про можливість порушення кримінальних справ за фактом необгрунтованого підвищення тарифів. Керівник уряду підкреслив, що інформація про факти необгрунтованого підвищення житлово-комунальних тарифів місцевими властями зібрана спеціальною робочою групою уряду і окремо – групою Генеральної прокуратури України.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ навів такі приклади в Херсоні, в Дніпропетровській області, в Києві і в ряді міст Закарпаття. «Наприклад, в Ужгороді в тарифи включили представницькі витрати – тобто місцеві керівники проводять прийоми за рахунок представницьких витрат, які оплачує населення», - зазначив він. Прем`єр-міністр доручив Генеральній прокуратурі України і правоохоронним органам продовжувати вивчати питання обґрунтованості підвищення тарифів по всій Україні.