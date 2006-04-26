Нові орієнтири державної економічної політики. «Кальварійські посиденьки” в УНІАН

«Кальварійські посиденьки в УНІАН» на тему: “Український Давос, або Нові орієнтири державної економічної політики”. З 9 по 11 червня під Одесою зберуться провідні російські спеціалісти, власники бізнесу і топ-менеджери провідних українських компаній. Метою зустрічі є розробка нових стратегій розвитку компаній та підприємств, моделювання споживацьких орієнтацій на період 3-5 років і... моделей ефективного маніпулювання споживачем. Під час прес-конференції буде представлено нові тренди, які визначать напрямки розвитку українського суспільства на найближчі 3-5 років, незалежно від результатів будь-яких виборів. А також представлено новий, абсолютно нетрадиційний, формат бізнес-форуму. В прес-конференції візьмуть участь - президент громадської організації «Український маркетинг клуб», Голова оргкомітету бізнес-форуму Жанн Смотрич, PR-директор компанії «Сигарный дом «Фортуна»» Оксана Тодорова, головний редактор видавництва «Кальварія», керуючий партнер «Matskevych&Sladkevych Brand Corporation» Петро Мацкевич, головний редактор журналу «PR-менеджер», керуючий партнер «Matskevych&Sladkevych Brand Corporation» Ксенія Сладкевич (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).