У закону немає претензій до працевлаштування сина Герман

Призначення заступниками міністра з питань надзвичайних ситуацій родичів членів Партії регіонів не суперечить Закону України «Про державну службу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам заступник начальника Головного управління державної служби України Олександр ШЕВЧЕНКО.

За його словами, у статті 12 закону про держслужбу сказано про те, що на посаді державних службовців не можуть бути призначені люди, які будуть у безпосередньому підпорядкуванні своїх родичів чи близьких осіб.

«З точки зору на закон про держслужбу, якщо міністр з питань надзвичайних ситуацій не є таким щодо них, то жодних порушень законодавства про держслужбу в цьому я не бачу», - сказав О.ШЕВЧЕНКО.

За його словами, попри те, що призначені заступниками міністра люди фактично є однопартійцями, закон не встановлює жодних обмежень для заміщення посад на держслужбі через політичну належність.

Водночас О.ШЕВЧЕНКО повідомив, що його відомство розробило новий закон про державну службу, основна ідея якого полягає в деполітизуванні держслужби.

«Ми прихильники того, що державні службовці не повинні бути членами політичних партій і займатися політичною діяльністю», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня ц.р. міністр з питань надзвичайних ситуацій і в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ представив колективу МНС своїх заступників, зокрема сина заступника глави Адміністрації Президента Ганни ГЕРМАН Миколу КОРОВІЦИНА.