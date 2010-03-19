Рябченко сів у крісло голови Фонду держмайна
11:59, 19 березня 2010Політика
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|Олександр РЯБЧЕНКО
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМ.
Згідно з повідомленням, О.РЯБЧЕНКО приступив до виконання обов`язків голови фонду «до прийняття Верховною Радою рішення про призначення голови Фонду державного майна і відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 17 березня 2010 року «Про тимчасове покладання виконання обов`язків голови ФДМ на О.РЯБЧЕНКА».
До цього призначення О.РЯБЧЕНКО обіймав посаду директора Міжнародного інституту приватизації, управління власністю та інвестицій.
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