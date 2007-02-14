Тимошенко оголошує ”Велике прибирання” на підконтрольній території

До кінця наступного тижня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО планує об’їхати всі регіони країни, де Блок Юлії Тимошенко має чисельні фракції у місцевих радах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції у Вінниці.

«Завтра я буду в Черкасах, а потім ще в одному обласному центрі центральної України», - повідомила лідер БЮТ.

Наступного тижня Ю.ТИМОШЕНКО планує відвідати всі регіони України, де БЮТ має великі фракції у місцевих радах. «У цих регіонах я буду відстежувати прозорість діяльності депутатського корпусу місцевих рад та буду намагатись збільшити доходи місцевих бюджетів за рахунок продажу землі та комунального майна на аукціонах», - зазначила вона.

Лідер БЮТ додала, що «така практика дозволить збільшити доходи місцевих бюджетів в 2-2,5 рази».

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішньою поїздкою до Вінниці Ю.ТИМОШЕНКО починає тур регіонами під гаслом «Велике прибирання». Мета туру – наведення порядок в органах місцевого самоврядування, змусити депутатів працювати для людей, а не для себе. Основні вимоги Ю.ТИМОШЕНКО: знизити для населення тарифи на житлово-комунальні послуги та запровадити чесну і прозору процедуру продажу землі виключно на аукціонах.