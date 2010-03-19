Янукович каже, що нікого не лякає, але питання доведеться вирішувати

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наполягає на прийнятті закону про соціальний діалог в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час робочої зустрічі з представниками Всеукраїнських професійних спілок і об’єднань, яка відбулася сьогодні в Києві.

«Я всебічно буду сприяти прийняттю Верховною Радою закону про соціальний діалог, що дозволить якісно покращити взаємовідносини між владою, роботодавцями та профспілками і посилить роль національної тристоронньої соціально-економічної ради», - сказав глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ також висловив сподівання, що розвиток соціального партнерства і побудови держави з гідним рівнем життя стануть спільною метою уряду і профспілок.

Президент вкотре навів невтішну статистику, що дефіцит Пенсійного фонду складає 22 млрд. грн., заборгованість з зарплаті - 2 млрд. грн., а дефіцит державного бюджету становить 12% ВВП.

«Я нікого не лякаю, тому що добре знаю, що нам доведеться вирішувати ці питання», - заявив В.ЯНУКОВИЧ і підкреслив, що відповідальність за стан в усіх сферах життя країни лежить на уряді, Верховній Раді і главі держави.