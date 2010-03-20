ЦВК зареєструє нових народних депутатів

У понеділок, 22 березня, о 14.00 відбудеться чергове засідання Центральної виборчої комісії (площа Лесі Українки, 1, 2-й поверх, прес-центр ЦВК).

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, на ньому планується розглянути питання про визнання обраними та реєстрацію народних депутатів України.

Акредитація на захід триватиме до 12.00 22 березня за телефонами: 256-81-72, 256-82-80.