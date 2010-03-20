«Вирок» коаліції КС винесе до візиту Януковича у США

Конституційний Суд України оцінить на відповідність Основному закону створення нової парламентської коаліції силами окремих депутатів до 11 квітня - дати можливої поїздки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до США.

Про це пише тижневик «Дзеркало тижня» з посиланням на свої джерела.

За даними джерела газети, розгляд справи буде проведено Конституційним Судом у письмовій формі. При цьому суд працюватиме у прискореному порядку.

Подібні заходи спричинені пильною увагою, яка керівництво США приділяє долі спірного закону, що став основою для формування нової парламентської коаліції.

Зокрема, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи і Євразії Деніел РАССЕЛ повідомив, що американська сторона із задоволенням відзначила, що Партія регіонів сама проявила ініціативу і звернулася до КС з приводу спірного закону, а також пообіцяла прийняти і виконати будь-яке рішення цієї інстанції.

Однак якщо Конституційний Суд виступить проти нової процедури, заявив Д.РАССЕЛ, Вашингтон чекає, що Партія регіонів намагатиметься створити нову коаліцію відповідно до рішення суду, або ж піде на дострокові парламентські вибори.

Також Д.РАССЕЛ заявив, що американська сторона підтримуватиме давні відносини з Юлією ТИМОШЕНКО в її новій ролі одного з лідерів опозиції, а також планує тісно працювати з іншими лідерами української політичної сцени, зокрема, з Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ і Сергієм ТІГІПКОМ. Підготовка нових демократичних лідерів важлива для всіх партій в Україні, підкреслив представник Держдепартаменту.