У Цушка засіли писати перелік держпрограм за бюджетні кошти

В Міністерстві економіки розпочали формування переліку державних (цільових) програм, які пропонується виконувати з використанням коштів державного бюджету у 2010 році.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті стратегічного планування розвитку економіки Мінекономіки.

Для формування переліку програм у Мінекономіки створено спеціальну робочу групу, яку очолила заступник міністра економіки Ірина КРЮЧКОВА.

Перелік державних програм має увійти в Державну програму соціального та економічного розвитку України на 2010 рік.

Як повідомлялося, Програму соціального та економічного розвитку України на 2010 рік та проект державного бюджету на 2010 рік уряд планує підготувати до 11 квітня.