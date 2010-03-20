Мінфін дав грошей на запобігання повені

Міністерством фінансів за тиждень в повній мірі здійснено фінансування заходів, спрямованих на запобігання можливому затопленню територій внаслідок льодоходу, повені та паводків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінфіну.

Обсяги планових призначень березня по цьому напрямку збільшено на 32,31 млн. грн. У тому числі з цих коштів МНС виділено 20 млн. грн. на забезпечення матеріально-технічними засобами, пально-мастильними матеріалами, плавзасобами, помпами для відкачування води та безперебійного електропостачання, Мінтрансзв`язку на проведення робіт з ліквідації льодових заторів виділено 6 млн. 997 тис. грн.

Обласним державним адміністраціям на проведення ремонту мереж водовідведення, забезпечення запобігання руйнуванню мостів, інших інженерних споруд, які перебувають у комунальній власності з додаткової суми виділено 5 млн. 309 тис грн.

Зокрема, Волинській області виділено 434 тис. грн., Кіровоградській - 427 тис. грн., Луганській - 970 тис. грн., Львівській – 1 млн. 66 тис. грн., Миколаївській - 498 тис. грн., Одеській - 990 тис. грн, Чернігівській - 466 тис. грн., Херсонській - 458 тис. грн.

Крім того, Мінфін звернувся до Урядової комісії з координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов`язаних із запобіганням можливому затопленню територій внаслідок льодоходу, повені та паводків, з проханням взяти на контроль питання за ефективним витрачанням бюджетних коштів та оперативно надавати Міністерству фінансів інформацію про обсяги коштів, необхідних для запобігання можливому затопленню територій.