Грищенко хоче "максимально впливати" на газові переговори з Росією

Міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що МЗС України відіграватиме набагато більшу роль у газових переговорах з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора в ефірі телеканалу “Інтер”.

«Я думаю, що ми будемо відігравати набагато більшу роль зараз. Хоча ми ніколи не зможемо підмінити фахівців», - сказав міністр.

За його словами, необхідно зрозуміти, що постачання газу в Європу через Україну - це велике стратегічне і політичне питання.

К.ГРИЩЕНКО вважає, що МЗС України не повинно втручатися в господарську частину цих переговорів.

«Але з іншої сторони, необхідно розуміти, що є політичний вимір, і ми маємо максимально впливати на те, щоб ми бачили перспективу, а не просто думали про сьогодення», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи буде реалізована Брюссельська декларація щодо модернізації ГТС України, К.ГРИЩЕНКО зазначив, що необхідно розібратися в можливостях реалізації цієї схеми, подумати над іншими схемами, над можливостями їх поєднання, і, врешті-решт, обрати те, що сьогодні найбільше відповідає українським інтересам.

Він також відзначив, що, коли в Москві 19 січня 2009 року підписувалися українсько-російські газові контракти, йому було очевидно, що відбувається те, що може створити колосальні труднощі не тільки для економіки України, але й «для відчуття того, що ми здатні контролювати процес ведення таких переговорів».

К.ГРИЩЕНКО переконаний, що на сьогодні створено всі умови для того, щоб прогнозовано вести переговори, які дозволять вийти на результат, який задовольнить і Україну, і Європу, і Росію.

Міністр також зазначив, що вже пройдено етап домовленостей, які можуть бути вигідні тільки певній групі людей.