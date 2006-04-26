У Черкасах новообрані депутати відправили у відставку мера

Депутати Черкаської міської ради нового скликання оголосили недовіру і відправили у відставку міського голову Черкас Анатолія ВОЛОШИНА.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” таке рішення проголосували 50 із 53 новообраних депутатів міськради п’ятого скликання на першій сесії, що пройшла учора, 25 квітня.

Разом з тим новобрані депутати обрали секретаря міськради - 47-річного Анатолія КАЛЕНЧУКА (представник БЮТ, депутат міськради 4 та 5 скликання).

Приводом для відставки А.ВОЛОШИНА, який через скасування реєстрації кандидатом на посаду міського голови не зміг взяти участь у виборах 26 березня, стало рішення Соснівського райсуду за позовом А.КАЛЕНЧУКА. Згідно з рішенням суду, А.ВОЛОШИН порушив закон, підписавши рішення сесії міськради попереднього скликання про дострокове припинення повноважень міської територіальної виборчої комісії, в результаті чого міськрада прийняла невмотивоване рішення, втрутилася у виборчий процес і завадила роботі МТВК.

З 17 квітня А.ВОЛОШИН перебуває на лікарняному.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня Черкаська міська територіальна виборча комісія ухвалила рішення визнати вибори мера недійсними і зняти кандидата у мери Валерія ПАЩЕНКА, який набрав найбільшу кількість голосів на виборах 26 березня, з реєстрації.

Ще 26 березня суд також ухвалив аналогічне рішення, проте тоді міськвиборчком відмовився знімати В.ПАЩЕНКА з реєстрації, мотивуючи це тим, що рішення було передано вже після початку голосування (о 7-й годині 26 березня).

14 квітня Черкаська міська рада розпустила в повному складі міську територіальну виборчу комісію. Таке рішення депутати ухвалили, «беручи до уваги, що дії та бездіяльність міської територіальної виборчої комісії призвели до визнання виборів Черкаського міського голови недійсними».

Дату повторного проведення виборів мера Черкас МТВК так і не встигла призначити.