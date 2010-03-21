Добкіна назвали «мером року»

Колишній мер Харкова Михайло ДОБКІН, призначений минулого тижня головою Харківської ОДА, за результатами голосування експертів всеукраїнської програми "Людина року - 2009" визнаний "людиною року" в номінації "міський голова року" 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, такий результат оголошено вчора ввечері в Києві в Національному палаці "Україна" на 14-й урочистій церемонії вручення премії "Людина року - 2009".

Всього почесним званням "Людина року" в різних номінаціях було удостоєно 17 відомих українських діячів.

Так, у конкурсі "Промисловець року" кращим визнаний генеральний директор ВАТ "Турбоатом" Віктор СУББОТІН, "Підприємцем року" став голова наглядової ради концерну "Галнафтогаз" Віталій АНТОНОВ, "Менеджером року" - гендиректор ТОВ "Амако" Віталій СКОЦИК. У номінації "Регіональний лідер року" перевагу журі було віддано голові Чернігівської обласної ради Наталії РОМАНОВІЙ. За підсумками конкурсу "Фінансистом року" названий голова правління "ВТБ Банк" Вадим ПУШКАРЬОВ, "Лідером страхового ринку року" став голова наглядової ради НАСК "Оранта" Олег СПІЛКА. В номінації "Національна торгова марка" кращою визнана ТМ "КОНТІ". Серед ЗМІ "Журналістом року в сфері електронних ЗМІ" перемогу отримала ведуча телеканалу "1+1" Наталія МОСІЙЧУК, а "Журналом року" був визнаний журнал "Главред". У номінації "Діяч мистецтва" експерти визнали кращою Народну артистку України, піаністку Євгенію БАСАЛАЄВУ. Звання "Дизайнер одягу року" одержала Катерина ШАХОВСЬКА (будинок моди Stella Shakhovskaya"), а "Спортсменом року" став чемпіон світу 2009 року із боксу Василь ЛОМАЧЕНКО. В номінації "Меценат року" кращим виявився голова правління Міжнародного фонду "Єдиний світ" Едуард ПРУТНІК, а народний депутат України Ірина БЕРЕЖНА стала першою в номінації "Нова генерація року". Водночас більшість експертів зійшлися в думці, що "Кращим інвестиційним проектом року" є робота ТОВ СП "Нібулон" (м. Миколаїв). Титулом "Аграрій року" був удостоєний почесний голова ТОВ "Агрохолдингу "Авангард" Олег БАХМАТЮК.

Разом із тим, за рішенням журі програми "Людина року-2009", спеціальних премій і призів були удостоєні президент творчого об`єднання "АМІК" Олександр МАСЛЯКОВ, російський письменник-гуморист Михайло ЖВАНЕЦЬКИЙ і російський поет і композитор Олександр МОРОЗОВ. Також спеціальні премії від програми одержали Надзвичайні і Повноважні Посли в Україні - Китайської Народної Республіки Чжоу ЛІ та Республіки Білорусь Валентин ВЕЛИЧКО. Від України таку нагороду одержала співачка ДЖАМАЛА, яку було визнано "кумиром українців".