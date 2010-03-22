У Нашій Україні побачили «першу публічну поразку» Януковича

Народний депутат, член політради «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ переконаний, що скасування поїздки Президента Віктора ЯНУКОВИЧА до Львова - це перша велика публічна поразка новообраного глави держави.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України”. (Львівська ОДА сьогодні поінформувала, що заплановану на 25 березня робочу поїздку Президента В.ЯНУКОВИЧА у Львівську область скасовано – УНІАН).

«Адже було відомо, що в цей день «Наша Україна» і цілий ряд громадських і студентських організацій планували багатотисячне пікетування ЯНУКОВИЧА, яке мало на меті чітко задекларувати наше відношення і до призначення ТАБАЧНИКА міністром освіти, і до бажання ЯНУКОВИЧА скасувати присвоєння звання Героя України Бандері і Шухевичу», - зауважив ПАРУБІЙ.

Депутат вважає, що В.ЯНУКОВИЧ так і не збагнув, що він є Президентом “не тільки Донецької області”, а Президентом всієї України. «Ця його перша публічна поразка має йому чітко продемонструвати – якщо він надалі буде формувати подібну політику, то не зможе приїхати на будь-який публічний захід і стане просто персоною нон-грата в цілому ряді областей України», - підкреслив «нашоукраїнець».

При цьому він наголосив, що «ЯНУКОВИЧ повинен збагнути – якщо його політика буде формуватися не в Києві, а в Кремлі, він так і не зможе стати Президентом всієї України, а буде залишатися тільки Президентом Донецька».

«Відміна його візиту – це перший сигнал для ЯНУКОВИЧА, який має стати яскравим уроком для Президента України у проведенні як внутрішньої, так і зовнішньої політики», - підсумував А.ПАРУБІЙ.