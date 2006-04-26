БЮТ претендує на головування у Вінницькій облраді

На посаду голови Вінницької обласної ради Блок Юлії Тимошенко пропонує кандидатуру головного лікаря санаторію "Авангард", що на Вінниччині, Олександра ГАЛАЧЕНКА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник Вінницької обласної організації партії "Батьківщина" Олена ВІТЕНКО.

За її словами, БЮТ внесе кандидатуру О.ГАЛАЧЕНКА на розгляд новообраної облради на першій сесії, яка відбудеться 27 квітня.

О.ВІТЕНКО вважає кандидатуру головного лікаря санаторію "Авангард" “такою, яка зможе примирити та об’єднати політичних лідерів НСНУ, БЮТ та СПУ”.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками голосування до Вінницької облради, Блок Юлії Тимошенко отримав 44 мандати зі 100, НСНУ - 23, Соціалістична партія – 15, Партія регіонів – 7, Народний блок Литвина – 7 і Комуністична партія – 4.