Комуніст Грач: ми що, не заслуговуємо кількох міністерств?

Народний депутат України Леонід ГРАЧ (фракція КПУ) вважає, що у Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА спостерігається «крен» у бік застосування адміністративного ресурсу.

В інтерв`ю агентству УНІАН, відповідаючи на запитання, чи задоволений Крим кадровими рішеннями В.ЯНУКОВИЧА на півострові, куди призначаються самі «донецькі», Л.ГРАЧ заявив: «У ЯНУКОВИЧА, мені видається, спостерігається крен адмінресурсу». «Взяти, дати вказівки, керувати, змусити. Ну, по-перше, це вже такий нафталіновий період, ми це проходили, й ефекту не дало. По-друге, треба порівняти себе – де демократія, а де вказуючий перст», - сказав він. При цьому додав, що «самим лише тиском і розстановкою слухняних людей результату не доб`єшся. Ну, підмести вулицю такими методами можна, але заасфальтувати вже не можна».

Як відзначив Л.ГРАЧ, «отак само й щодо Криму: прийшли, завезли команду – давай, ми всіх вишикуємо, навчимо працювати». Він наголосив, що Крим – «складний організм, на кшталт вулкана, там у будь-який момент може статися виверження». На думку Л.ГРАЧА, для того, щоб ефективно працювати в Криму, «потрібно бути кримчанином, Крим не терпітиме привізних».

Кажучи про співпрацю фракції КПУ з Президентом України й урядом, Л.ГРАЧ сказав, що те «як обійшлися з комуністами, можна вважати, щонайменше, помилкою». Він наголосив, що фракція стала складником коаліції, відправили у відставку уряд Юлії ТИМОШЕНКО, але «сформовано уряд практично повністю силами «регіоналів». З них же складаються переважна більшість голів облдержадміністрацій». За його словами, виникає питання: «А ми для чого в коаліції? Ми що, не заслуговуємо на те, аби було декілька міністрів комуністів? Ми що, не заслуговуємо, аби було декілька губернаторів комуністів?». «Заслуговуємо, звісно – і що стосується вкладу в їх перемогу, і що стосується нашого ставлення до справи», - додав Л.ГРАЧ.

Коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що за квотою КПУ в Кабмін пройшов міністр охорони здоров`я, колишній головлікар «Феофанії» Зіновій МИТНИК, міністр економіки Василь ЦУШКО і міністр освіти й науки Дмитро ТАБАЧНИК, Л.ГРАЧ сказав: «Нашим міністром була б та людина, яка була б комуністом». «А все це наговори, що за нашою квотою пройшли якісь міністри. ЦУШКО – член Соцпартії, він не комуніст, більше того, Соцпартія відмовилася входити з Компартією в блок лівих сил перед виборами», - нагадав він. При цьому наголосив: «Ну й при чому тут ЦУШКО? Гарний він хлопець, добра людина, але він не член Компартії, делегований партією до складу уряду». За його словами, у фракції КПУ є Юрій ГАЙДАЄВ - «готовий міністр, оскільки був міністром».

Л.ГРАЧ вважає, що «коли вже припустилися помилки, Віктору Федоровичеві потрібно задуматися про це, зробити висновки, зустрітися з фракцією комуністів, вислухати її і відповісти на питання реальними діями». На його думку, “це було б толерантно, політично грамотно і перспективно». «Розлучитися в сім`ї завжди можна, але цінність сім`ї полягає в тому, що її зберігають», - додав Л.ГРАЧ.

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