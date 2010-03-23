Азаров і Путін призначили зустріч на четвер

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ і прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН проведуть 25 березня зустріч у Москві.

Про це журналістам сьогодні повідомив прес-секретар російського прем`єра Дмитро ПЕСКОВ за результатами телефонної розмови В.ПУТІНА з президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Під час розмови, сторони торкнулися поточних питань взаємодії двох країн, а також домовилися провести в четвер 25 березня в Москві двосторонню робочу зустріч на рівні прем`єр-міністрів», - повідомив С.ПЕСКОВ.