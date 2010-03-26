У ЄЦ кажуть, що Табачник «тактовно» нагадав ректорам про гроші і ліцензії

Заступник голови партії “Єдиний Центр”, народний депутат Леся ОРОБЕЦЬ вважає, що міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК при перегляді умов зовнішнього незалежного оцінювання повинен врахувати думку освітян, абітурієнтів, їх батьків, українських та закордонних експертів, а не тільки керівників частини вищих навчальних закладів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

“Натомість, вчорашня нарада Дмитра ТАБАЧНИК з ректорами окремих вишів свідчить про бажання підмінити процедуру громадського обговорення міністерських ініціатив банальною грою в піддавки з адміністративно залежними від міністерства ректорами”, – сказала Л.ОРОБЕЦЬ.

Народний депутат вважає, що подібна імітація громадської експертизи суперечить інтересам держави, маскуючи не лише істотні ризики, які загрожують освітній реформі в разі втілення планів міністра, але й масове невдоволення з боку експертного середовища та суспільства. «Зустріч, що мала продемонструвати підтримку громадськістю авантюрних намірів ТАБАЧНИКА, перетворилася на парад принизливих запевнень з боку підлеглих йому осіб в особистій відданості начальнику», - наголосила Л.ОРОБЕЦЬ.

На думку політика, від такої зустрічі важко було чекати іншого результату. «Ректорів було зібрано напередодні підготовки бюджету і визначення квот на держзамовлення. Їм було тактовно нагадано про «державне фінансування» і 700 справ із ліцензування й акредитації, що має найближчим часом розглянути Державна атестаційна комісія. На жаль, є небагато ректорів, які не підтримали б міністра за такої постановки питання», – зауважила депутат.

Заступник голови “Єдиного Центру” наголосила, що у міністра ще є шанс підійти до реформ у освіті справді професійно. «Просто треба спробувати почути і зрозуміти, чого хочуть не лише твої фактично підлеглі, а й представники громадськості. Звісно, за два місяці до вступної кампанії можна лише імітувати громадське обговорення. Тому ми закликаємо міністра відкласти стахановські методи, які у освіті несуть лише загрози, і перенести обговорення нововведень, а цьогорічну вступну кампанію провести без експериментів над випускниками», - сказала Л.ОРОБЕЦЬ.