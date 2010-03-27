Ющенко: таке відчуття, що хлопці взяли квитки на "Титанік"

Лідер партії «Наша Україна», екс-Президент Віктор ЮЩЕНКО вважає нелегітимною новостворену парламентську більшість.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це він заявив у прямому ефірі ток-шоу Шустер live на телеканалі «Україна»,

На переконання В.ЮЩЕНКА, незаконним є спосіб, у який коаліція була створена.

Також екс-Президент звернув увагу на суттєві ідеологічні розбіжності, які існують між політсилами, що увійшли до коаліції. Зокрема, він висловив здивування тим, що комуністам віддані посади в економічному блоці. «Коли у ХХІ столітті у європейській державі формується коаліція з комуністами, і комуністам даються економічні міністерства, щоб проводити реформи, - у мене таке відчуття, що хлопці взяли квитки на “Титанік”», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також висловив припущення, що останні події у парламенті – це частина окремого сценарію, за яким новообраний Президент Віктор ЯНУКОВИЧ хоче отримати право призначити позачергові вибори до Верховної Ради, щоб мати підконтрольний парламент на більш тривалий період.