Ющенко обіцяє не допустити політизації НБУ

Лідер «Нашої України» Віктор ЮЩЕНКО заявляє про недопустимість емісії задля подолання дефіциту бюджету та запевняє, що зробить все аби НБУ залишався політично незалежним органом.

Про це він заявив під час ефіру час ефіру "Шустер Live".

"Я все буду робити для того, щоб демонструвати одне - Центральний банк в нашій країні повинен бути незалежним", - сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, за попередні два роки було багато чого втрачено в незалежності НБУ. Він зауважив, що нинішня влада має усвідомити неприпустимість здійснення емісії для покриття "захмарного" дефіциту бюджету у 7-10 відсотків ВВП. Крім того, за словами В.ЮЩЕНКА, цей дефіцит не можна покрити запозиченнями з МВФ. «Ми повинні мати дефіцит не 10 і не 7 відсотків, а максимум 4 відсотки», - упевнений він. На його переконання, зменшити дефіцит бюджету можна тільки одним способом – проведенням глибинних економічних реформ. «Національний банк – не спасіння. Якщо Президент ЯНУКОВИЧ та прем’єр-міністр АЗАРОВ підуть дорогою, якою йшов попередній прем’єр, через емісію, то це політика, якої вистачить буквально на декілька місяців», - наголосив він.