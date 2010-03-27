Яценюк не розуміє, чого чекати від Януковича

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК не розуміє чого чекати від нового Президента та уряду.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це А.ЯЦЕНЮК заявив у розмові з українськими журналістами.

“Поки що і новий Президент, і новий уряд, окрім задекларованих речей на стіл нічого не поставили в частині реального плану змін, реального плану реформ. Я не кажу про юридичні тонкощі, що взагалі-то новий уряд повинен був іти з програмою дій уряду, так визначає закон про Кабінет міністрів”, - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що хотів би почути хоча б одну ціль, якої добиватиметься новий Президент та новий уряд. Зокрема, які дії планується здійснити в енергетичному секторі, наскільки реальним буде схвалений новий бюджет, які програми планується виконати в соціальній реформі, в реформі судочинства, який план дій щодо збільшення кількості робочих місць.

“Я би взагалі програму уряду на цей рік назвав би “Робота, робота, робота” на рік. Як на мене, то основне завдання для уряду – це робота (створення нових робочих місць – УНІАН)”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він висловив сумнів у тому, що нова влада з урахуванням існуючої в парламенті коаліції, взагалі здатна до реформ.

“Я хочу зрозуміти, як реформи будуть проводити Блок Литвина і комуністи? Великі реформатори обидва”, - зазначив депутат.

Він також висловив думку про те, що слово “реформи” потрібно прибрати з риторики чинної влади, оскільки, за його словами, це слово вже перетворилося на певний штамп в українській політиці, який не має змістовного наповнення.

“Реформа, це що, збільшення цін на газ, як сказав (віце-прем’єр-міністр Сергій ТИГІПКО – УНІАН) ТІГІПКО? Окей. Тільки це не реформа, це називається збільшення цін на газ. Треба речі називати своїми іменами. А реформа – це зменшення енергозатратності економіки, зменшення собівартості енергогенерації, спеціальні кредитні програми під енерегоефективні програми, ніякий не газотранспортний консорціум, ми з трубою самі впораємося, а спільна енергетична компанія між Україною, Росією та ЄС, де ми заробляємо, а не користуються нашою трубою, побудова нових мереж. Оце я розумію реформа”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.