Севастопольська міськрада надала російській мові статус регіональної

Депутати Севастопольської міської ради сьогодні прийняли рішення про надання російській мові на території міста статусу регіональної.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 68 із 70 депутатів, присутніх на сесії міськради.

Згідно з рішенням, російську мову у Севастополі необхідно охороняти і розвивати тими способами, що не суперечать розвитку державної української мови. Крім того, державним установам, органам місцевого самоуправління, підприємствам, установам всіх форм власності запропоновано використовувати російську мову в обсягах, які забезпечують запити громадян міста.

Міська рада також вирішила, що до 1 серпня поточного року необхідно зробити аналіз умов функціонування російської мови, проблем, пов`язаних з її викладанням та вивченням в закладах освіти, підзвітних місцевим органам самоуправління. Після вивчення мовної ситуації на території Севастополя планується розробити місцеву програму розвитку російської та української мов.

Депутати також мають намір особливу увагу приділити мовній ситуації в теле- та радіоефірі міста. Вирішено також створити консультативну раду з мовних питань з метою надання кваліфікованої допомоги органам влади при розробці рішень у цій сфері.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня статус регіональної надала російській мові Харківська міська рада. Також 25 квітня Луганська обласна рада надала російській мові статус регіональної в області.