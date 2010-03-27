Яценюк не хоче, щоб Янукович йому аплодував і казав «о, це cool»

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК хоче не роздати “тіньові” портфелі, а сформувати реальну опозицію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це А.ЯЦЕНЮК заявив українським журналістам.

“Моє завдання – не “тіньові” портфелі роздати, тому що тоді я буду зовсім смішний. Ну просто “95-ий квартал–2”. І Віктор Федорович (ЯНУКОВИЧ – УНІАН) буде просто аплодувати мені і казати: “о, це cool”. Моє завдання – сформувати реальну суспільну опозицію в країні”, - сказав депутат.

Він зазначив, що в рамках свого проекту уряду-2012, початок якого А.ЯЦЕНЮК проанонсує наступного тижня, відбуватиметься підбір людей, які очолюватимуть окремі напрямки діяльності, і створюватимуть програми розвитку за напрямками.

Депутат також повідомив, що обговорив свою ініціативу з трьома десятками депутатів від “Нашої України” та БЮТ, запропонувавши їм співпрацю в цьому.