Порошенку передали подяку з Європи

Сьогодні відбулась зустріч голови Ради НБУ Петра ПОРОШЕНКА з Надзвичайним та Повноважним Послом ФРН в Україні Гансом-Юрґеном ГАЙМЗЬОТОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі П.ПОРОШЕНКА, зустріч відбулася на прохання посла ФРН.

“В ході зустрічі Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ відзначив вагомий внесок П.ПОРОШЕНКА в розвиток євроінтеграційних прагнень України та запевнив у всебічній підтримці Німеччиною Української держави на цьому шляху”, - говориться в повідомленні. Під час зустрічі також було наголошено на необхідності продовження активного переговорного процесу щодо утворення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, а також обговорено форми ефективної взаємодії між Україною та країнами ЄС в цьому напрямку.

Водночас, П.ПОРОШЕНКО акцентував увагу на необхідності прискорення прийняття дорожньої карти безвізового режиму для України.

Посол ФРН від імені Державного міністра у справах Європи Міністерства закордонних справ Німеччини Вернера ГОЙЕРА передав лист П.ПОРОШЕНКУ із словами подяки за співпрацю під час керівництва Міністерством закордонних справ України та запевнив у плідній співпраці в майбутньому.

За підсумками обговорення, сторони констатували необхідність розширення торговельно-економічного співробітництва, реалізації низки проектів у енергетичній, транспортній, науково-технічній та гуманітарних сферах.