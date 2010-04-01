Азаров назвав ключових партнерів України

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що при Кабінеті міністрів мають бути створені постійно діючі групи високого рівня з питань економічних відносин з ключовими партнерами України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з чинним головою ОБСЄ – міністром закордонних справ Казахстану Канатом САУДАБАЄВИМ.

"Вважаю, що при Кабінеті міністрів має бути створена низка відповідних робочих груп, груп високого рівня, які б охопили ключові для України країни: Росію, Казахстан, Білорусь, Європейський Союз та інші", - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, такі органи повинні очолювати керівники високого рівня, вони повинні мати відповідний статус. "Ці робочі групи повинні чітко визначати напрямок роботи на короткострокову і довгострокову перспективу. Щоб це відбувалося не від випадку до випадку, не від засідання до засідання міжурядової комісії, а на постійній основі", – заявив прем’єр.

Також Секретаріат Кабміну повідомив, що протягом останніх днів голова уряду дав низку доручень міністерствам і відомствам щодо активізації роботи міжурядових комісій з економічного співробітництва і підготовки міждержавних галузевих і секторальних угод про співпрацю.