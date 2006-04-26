Лазаренко ”кинув” Тимошенко

У Дніпропетровській міській раді створено коаліцію “Рідний Дніпропетровськ”, до якої увійшли депутати 5 політичних партій – Партії регіонів (45 мандатів), Блоку Лазаренка (17), Блоку Наталі Вітренко “Народна опозиція” (9), Комуністичної партії України (7) та Опозиційного блоку “НЕ ТАК!” (6).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на сесії міськради оголосив керівник фракції Партії регіонів у міськраді Олексій ТИШКІН.

За його словами, коаліція “Рідний Дніпропетровськ” нараховує 84 депутати із 120-ти, обраних до Дніпропетровської міськради 26 березня цього року.

Як повідомляв УНІАН, до Дніпропетровської міськради обрані представники восьми політичних партій, на основі яких створені депутатські фракції. Крім партій, що увійшли до коаліції, у Дніпропетровській міськраді представлені Блок Юлії Тимошенко (21 депутат), партія “Народний Союз Наша Україна” (8) та партія “Віче” (6).